NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: Hätte sich eine AngioDynamics-Investition von vor einem Jahr rentiert?
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in AngioDynamics gewesen.
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AngioDynamics-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers betrug an diesem Tag 11,70 USD. Bei einem AngioDynamics-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 854,701 AngioDynamics-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 11,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.094,02 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 0,94 Prozent angewachsen.
Am Markt war AngioDynamics jüngst 479,38 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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