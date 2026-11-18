NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine AngioDynamics-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren AngioDynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem AngioDynamics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 11,88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,418 AngioDynamics-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.11.2026 96,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,49 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 3,28 Prozent verringert.
AngioDynamics war somit zuletzt am Markt 495,49 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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