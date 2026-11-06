NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ASML von vor einem Jahr eingebracht

Frühes Investment

06.11.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen ASML-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden ASML-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das ASML-Papier bei 1.029,20 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in die ASML-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,716 ASML-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 05.11.2026 13.181,60 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1.356,65 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 31,82 Prozent erhöht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net