NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätte eine Investition in ASML von vor 3 Jahren abgeworfen

Langfristige Investition

16.10.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in ASML-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem ASML-Papier statt. Zum Handelsende stand die ASML-Aktie an diesem Tag bei 603,80 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die ASML-Aktie investiert hätte, hätte er nun 16,562 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 1.657,44 USD gerechnet, wäre die Investition nun 27.450,15 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 174,50 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net