NASDAQ Composite Index-Wert ASML-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ASML-Investment von vor 3 Jahren verdient

Performance unter der Lupe

13.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren ASML-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem ASML-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das ASML-Papier bei 654,60 USD. Bei einem ASML-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,153 ASML-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 228,71 USD, da sich der Wert eines ASML-Anteils am 12.11.2026 auf 1.497,12 USD belief. Mit einer Performance von +128,71 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net