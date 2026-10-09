NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Astronics-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in Astronics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Astronics-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Astronics-Aktie betrug an diesem Tag 46,03 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Astronics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 21,725 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.400,17 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 08.10.2026 auf 64,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,02 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Astronics eine Marktkapitalisierung von 2,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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