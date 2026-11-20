Astronics-Performance im Blick

Bei einem frühen Investment in Astronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Astronics -Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Astronics-Aktie letztlich bei 12,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,740 Astronics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.592,91 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 19.11.2026 auf 58,33 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 359,29 Prozent gesteigert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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