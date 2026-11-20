NASDAQ Composite Index-Wert Astronics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Astronics von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Astronics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Werte in diesem Artikel
Astronics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Astronics-Aktie letztlich bei 12,70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,740 Astronics-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4.592,91 USD, da sich der Wert eines Astronics-Anteils am 19.11.2026 auf 58,33 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 359,29 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Astronics betrug jüngst 2,54 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Astronics
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Astronics
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen