NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor 5 Jahren gekostet
Vor Jahren in Baiducom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Am 15.06.2021 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 186,30 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,368 Baiducom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 115,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 621,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,86 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Baidu.com und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Baidu.com
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baidu.com
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent