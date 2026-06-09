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Baiducom-Investment

NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor 5 Jahren gekostet

15.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Baiducom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baidu.com Inc.
102,20 EUR 1,60 EUR 1,59%
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Am 15.06.2021 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 186,30 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,368 Baiducom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 115,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 621,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,86 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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17.05.2019Baiducom HoldDeutsche Bank AG
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27.04.2018Baiducom BuyThe Benchmark Company
28.07.2017Baiducom OverweightCantor Fitzgerald
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17.05.2019Baiducom HoldDeutsche Bank AG
25.02.2019Baiducom Equal WeightBarclays Capital
29.03.2017Baiducom Equal WeightBarclays Capital
28.07.2015Baiducom HoldBrean Capital
02.10.2012Baiducom holdJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.12.2016Baiducom UnderweightCantor Fitzgerald
10.10.2012Baiducom underperformCredit Suisse Group
17.08.2011Baiducom underperformCredit Suisse Group
06.07.2010BAIDU.COM neues KurszielCredit Suisse Group
27.04.2010BAIDU.COM "underperform"Credit Suisse Group

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