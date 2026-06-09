Baiducom-Investment

NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Baiducom von vor 5 Jahren gekostet

15.06.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Baiducom eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

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Am 15.06.2021 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 186,30 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 5,368 Baiducom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Baiducom-Papiers auf 115,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 621,42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,86 Prozent verringert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

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