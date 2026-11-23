NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Baiducom-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren wurde das Baiducom-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Baiducom-Anteile an diesem Tag 120,12 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,833 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 61,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,47 Prozent abgenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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