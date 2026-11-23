Baiducom-Performance

Wer vor Jahren in Baiducom-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren wurde das Baiducom -Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Baiducom-Anteile an diesem Tag 120,12 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,833 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 61,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51,53 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 48,47 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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