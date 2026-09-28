NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Am 28.09.2023 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Baiducom-Aktie an diesem Tag bei 132,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,550 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Baiducom-Aktie auf 87,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659,34 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 34,07 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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