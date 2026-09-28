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Rentables Baiducom-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Baidu.com Inc.
76.10 EUR -1.20 EUR -1.55 %
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Am 28.09.2023 wurden Baiducom-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Baiducom-Aktie an diesem Tag bei 132,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,550 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Baiducom-Aktie auf 87,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659,34 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 34,07 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
17.05.19 Baiducom Hold Deutsche Bank AG
17.05.19 Baiducom Buy The Benchmark Company
25.02.19 Baiducom Equal Weight Barclays Capital
22.02.19 Baiducom Buy The Benchmark Company
31.10.18 Baiducom Buy The Benchmark Company

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