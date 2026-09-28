NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren angefallen

Rentables Baiducom-Investment?

28.09.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Baiducom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 28.09.2023 wurden Baiducom -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Baiducom-Aktie an diesem Tag bei 132,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,550 Baiducom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Baiducom-Aktie auf 87,33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 659,34 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 34,07 Prozent gleich.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Baidu.com

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baidu.com

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung