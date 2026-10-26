NASDAQ Composite Index-Wert Baiducom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Baiducom von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren in Baiducom eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Am 26.10.2023 wurde das Baiducom-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 108,64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 92,047 Baiducom-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Baiducom-Aktie auf 77,20 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.106,04 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 28,94 Prozent gleich.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Baidu.com
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Baidu.com
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen