Banner-Investition

So viel hätten Anleger mit einem frühen Banner-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Banner-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 64,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,458 Banner-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 69,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.081,62 USD wert. Aus 1.000 USD wurden somit 1.081,62 USD, was einer positiven Performance von 8,16 Prozent entspricht.

Alle Banner-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net