NASDAQ Composite Index-Wert Banner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Banner-Investment von vor 5 Jahren verdient
Wer vor Jahren in Banner eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 5 Jahren wurde das Banner-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 62,36 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 160,359 Banner-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Banner-Papiers auf 69,63 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11.165,81 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 11,66 Prozent gesteigert.
Banner erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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