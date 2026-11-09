NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Barrett Business Services von vor 5 Jahren abgeworfen

Barrett Business Services-Investition

09.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Barrett Business Services-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurden Barrett Business Services -Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 20,06 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 498,442 Barrett Business Services-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 29,91 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.908,41 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 49,08 Prozent zugenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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