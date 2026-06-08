NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Barrett Business Services-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Lohnende Barrett Business Services-Investition?

Vor Jahren Barrett Business Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Barrett Business Services-Papier statt. Der Schlusskurs der Barrett Business Services-Anteile betrug an diesem Tag 22,34 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10.000 USD in die Barrett Business Services-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 447,577 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Barrett Business Services-Aktie auf 34,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 15.293,72 USD wert. Das entspricht einem Plus von 52,94 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Barrett Business Services eine Börsenbewertung in Höhe von 840,00 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net