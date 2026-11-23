NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Barrett Business Services von vor einem Jahr gekostet
Investoren, die vor Jahren in Barrett Business Services-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Das Barrett Business Services-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Barrett Business Services-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 34,86 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Barrett Business Services-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 28,686 Barrett Business Services-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 874,93 USD, da sich der Wert eines Barrett Business Services-Anteils am 20.11.2026 auf 30,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 12,51 Prozent.
Barrett Business Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 725,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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