NASDAQ Composite Index-Wert Barrett Business Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Barrett Business Services-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren Barrett Business Services-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades Barrett Business Services-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Barrett Business Services-Anteile 42,00 USD wert. Bei einem Barrett Business Services-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,381 Barrett Business Services-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.10.2026 auf 33,22 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,10 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,90 Prozent verringert.
Insgesamt war Barrett Business Services zuletzt 803,58 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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