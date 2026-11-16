NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackbaud von vor 3 Jahren gekostet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Blackbaud-Investment verlieren können.
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Heute vor 3 Jahren wurde die Blackbaud-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 72,72 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10.000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 137,514 Blackbaud-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.11.2026 gerechnet (54,15 USD), wäre das Investment nun 7.446,37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 25,54 Prozent verkleinert.
Alle Blackbaud-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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