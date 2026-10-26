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NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackbaud von vor 5 Jahren gekostet

Anleger, die vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackbaud Inc.
48.40 EUR -0.40 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren wurden Blackbaud-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Blackbaud-Papier bei 72,56 USD. Wer vor 5 Jahren 10.000 USD in die Blackbaud-Aktie investiert hat, hat nun 137,817 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7.654,36 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Anteils am 23.10.2026 auf 55,54 USD belief. Damit wäre die Investition 23,46 Prozent weniger wert.

Blackbaud wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,52 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.10.18 Blackbaud Hold The Benchmark Company
19.07.18 Blackbaud Hold Needham & Company, LLC
22.03.18 Blackbaud Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.18 Blackbaud Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.18 Blackbaud Neutral B. Riley FBR, Inc.

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