NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel hätte eine Investition in Blackbaud von vor einem Jahr gekostet

Performance unter der Lupe

12.10.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Blackbaud-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Blackbaud-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 63,39 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Blackbaud-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,578 Blackbaud-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.10.2026 71,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45,48 USD belief. Damit wäre die Investition um 28,25 Prozent gesunken.

Alle Blackbaud-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net