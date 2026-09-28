NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 5 Jahren eingebracht

Lohnende Blackbaud-Investition?

28.09.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Blackbaud-Investment verlieren können.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 28.09.2021 wurde das Blackbaud -Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Blackbaud-Aktie betrug an diesem Tag 71,57 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,972 Blackbaud-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 603,47 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Anteils am 25.09.2026 auf 43,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,65 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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