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Lohnende Blackbaud-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Blackbaud-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Blackbaud von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Blackbaud-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Blackbaud Inc.
36.00 EUR -1.80 EUR -4.76 %
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Am 28.09.2021 wurde das Blackbaud-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Blackbaud-Aktie betrug an diesem Tag 71,57 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 13,972 Blackbaud-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 603,47 USD, da sich der Wert eines Blackbaud-Anteils am 25.09.2026 auf 43,19 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 39,65 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Blackbaud betrug jüngst 1,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Blackbaud Aktie News

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Datum Rating Analyst
09.10.18 Blackbaud Hold The Benchmark Company
19.07.18 Blackbaud Hold Needham & Company, LLC
22.03.18 Blackbaud Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.18 Blackbaud Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.18 Blackbaud Neutral B. Riley FBR, Inc.

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