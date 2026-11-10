NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Profitable BlackBerry-Investition?

10.11.26 16:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in BlackBerry-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden BlackBerry-Anteile via Börse TSX gehandelt. Diesen Tag beendeten die BlackBerry-Anteile bei 9,66 CAD. Bei einem Investment von 100 CAD in BlackBerry-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,352 BlackBerry-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 09.11.2026 auf 12,99 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,47 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 34,47 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von BlackBerry belief sich zuletzt auf 7,23 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net