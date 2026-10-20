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NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BlackBerry-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren BlackBerry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackBerry Ltd
7.40 EUR 0.17 EUR 2.35 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse TSX Handel mit BlackBerry-Anteilen statt. Der Schlusskurs der BlackBerry-Aktie betrug an diesem Tag 6,42 CAD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CAD in die BlackBerry-Aktie investierten, hätten nun 15,576 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 19.10.2026 179,75 CAD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,54 CAD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 79,75 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von BlackBerry belief sich jüngst auf 6,68 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.12.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
22.12.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
29.09.17 BlackBerry Sector Perform RBC Capital Markets
15.06.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
22.12.16 BlackBerry In-line Imperial Capital

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