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Lukratives BlackBerry-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen BlackBerry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackBerry Ltd
8.12 EUR 0.18 EUR 2.33 %
Charts | News | Analysen

Am 27.10.2023 wurde die BlackBerry-Aktie an der Börse TSX gehandelt. Der Schlusskurs der BlackBerry-Anteile betrug an diesem Tag 4,72 CAD. Hätte ein Anleger 1.000 CAD zu diesem Zeitpunkt in die BlackBerry-Aktie investiert, befänden sich nun 211,864 BlackBerry-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2.730,93 CAD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 26.10.2026 auf 12,89 CAD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 173,09 Prozent zugenommen.

BlackBerry wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,57 Mrd. CAD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.12.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
22.12.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
29.09.17 BlackBerry Sector Perform RBC Capital Markets
15.06.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
22.12.16 BlackBerry In-line Imperial Capital

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