NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen BlackBerry-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
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BlackBerry-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse TSX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 4,99 CAD. Wenn ein Anleger damals 10.000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.004,008 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 23.11.2026 auf 12,03 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 24.108,22 CAD wert. Damit hätte sich das Investment um 141,08 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von BlackBerry bezifferte sich zuletzt auf 6,53 Mrd. CAD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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