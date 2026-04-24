NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein BlackBerry-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

BlackBerry-Investition im Blick

Vor Jahren BlackBerry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse TSX Handel mit dem BlackBerry-Papier statt. Der Schlusskurs der BlackBerry-Anteile betrug an diesem Tag 8,99 CAD. Bei einer 10.000-CAD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1.112,347 BlackBerry-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.042,27 CAD, da sich der Wert einer BlackBerry-Aktie am 27.04.2026 auf 7,23 CAD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 19,58 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für BlackBerry eine Börsenbewertung in Höhe von 4,08 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net