NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BlackBerry von vor 3 Jahren eingebracht

Lukratives BlackBerry-Investment?

Investoren, die vor Jahren in BlackBerry-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.03.2023 wurde die BlackBerry-Aktie via Börse TSX gehandelt. Zur Schlussglocke war die BlackBerry-Aktie an diesem Tag 5,09 CAD wert. Wenn ein Anleger damals 10.000 CAD in die BlackBerry-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.964,637 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 16.03.2026 auf 4,52 CAD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8.880,16 CAD wert. Mit einer Performance von -11,20 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von BlackBerry bezifferte sich zuletzt auf 2,68 Mrd. CAD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net