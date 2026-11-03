NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren BlackBerry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit BlackBerry-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,55 CAD. Bei einer 10.000-CAD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 687,285 BlackBerry-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 11,22 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.711,34 CAD wert. Das entspricht einem Schwund von 22,89 Prozent.
Insgesamt war BlackBerry zuletzt 6,91 Mrd. CAD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BlackBerry
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BlackBerry
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen