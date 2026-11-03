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Lohnendes BlackBerry-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert BlackBerry-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BlackBerry von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren BlackBerry-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BlackBerry Ltd
7.10 EUR -0.43 EUR -5.71 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse TSX Handel mit BlackBerry-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,55 CAD. Bei einer 10.000-CAD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 687,285 BlackBerry-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.11.2026 auf 11,22 CAD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7.711,34 CAD wert. Das entspricht einem Schwund von 22,89 Prozent.

Insgesamt war BlackBerry zuletzt 6,91 Mrd. CAD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
26.12.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
22.12.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
29.09.17 BlackBerry Sector Perform RBC Capital Markets
15.06.17 BlackBerry In-line Imperial Capital
22.12.16 BlackBerry In-line Imperial Capital

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