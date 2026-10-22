NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Investoren gebracht.
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Vor 5 Jahren wurden BOK Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren BOK Financial-Anteile an diesem Tag 101,81 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 98,222 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (126,40 USD), wäre das Investment nun 12.415,28 USD wert. Mit einer Performance von +24,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Am Markt war BOK Financial jüngst 7,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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