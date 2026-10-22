NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BOK Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Frühe Investition

22.10.26 16:00 Uhr

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Investoren gebracht.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurden BOK Financial -Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren BOK Financial-Anteile an diesem Tag 101,81 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10.000 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 98,222 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (126,40 USD), wäre das Investment nun 12.415,28 USD wert. Mit einer Performance von +24,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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