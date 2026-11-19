Rentabler BOK Financial-Einstieg?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen BOK Financial-Investment gewesen.

Das BOK Financial-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 105,99 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,943 BOK Financial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der BOK Financial-Aktie auf 128,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,93 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 20,93 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von BOK Financial bezifferte sich zuletzt auf 7,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net