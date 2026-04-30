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Dividenden-Entscheid

NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich BOK Financial-Anleger freuen

06.05.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Wert BOK Financial-Aktie: Über diese Dividende können sich BOK Financial-Anleger freuen | finanzen.net

BOK Financial-Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die BOK Financial-Dividendenausschüttung aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BOK Financial Corp.
114,00 EUR 1,00 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel BOK Financial am 05.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,34 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 5,41 Prozent an. Die Gesamtausschüttung lässt sich BOK Financial 147,50 Mio. USD kosten. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Gesamtausschüttung noch bei 142,98 Mio. USD angesetzt wurde.

BOK Financial-Qualitätsdividendenrendite

Zum NASDAQ-Schluss ging der BOK Financial-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 134,76 USD aus dem Handel. Der BOK Financial-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 1,98 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,09 Prozent.

BOK Financial-Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von BOK Financial via NASDAQ 72,35 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 80,79 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie BOK Financial

Für das Jahr 2026 gehen FactSet-Analysten von einer Steigerung der Dividende auf 2,40 USD aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,78 Prozent abnehmen.

Wichtigste Eckdaten der BOK Financial-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens BOK Financial beträgt aktuell 8,095 Mrd. USD. Dividenden-Aktie BOK Financial weist aktuell ein KGV von 12,92 auf. 2025 setzte BOK Financial 3,363 Mrd. USD um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 9,17 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

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