NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Capitol Federal Financial-Einstiegs gewesen.
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Am 17.06.2023 wurden Capitol Federal Financial-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Capitol Federal Financial-Anteile letztlich bei 6,58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Capitol Federal Financial-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,198 Capitol Federal Financial-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 16.06.2026 124,16 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24,16 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Capitol Federal Financial belief sich zuletzt auf 1,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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