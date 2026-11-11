NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Capitol Federal Financial-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Capitol Federal Financial-Anteile an diesem Tag bei 12,74 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 7,849 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (8,60 USD), wäre die Investition nun 67,50 USD wert. Damit wäre die Investition 32,50 Prozent weniger wert.
Capitol Federal Financial erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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