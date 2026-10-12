NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Frühe Anlage

12.10.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen Cathay General Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Cathay General Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 31,09 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 32,165 Cathay General Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 09.10.2026 1.901,58 USD wert, da der Schlussstand 59,12 USD betrug. Aus 1.000 USD wurden somit 1.901,58 USD, was einer positiven Performance von 90,16 Prozent entspricht.

Der Cathay General Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3,93 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net