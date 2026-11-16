NASDAQ Composite Index-Wert Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Rentabler Cathay General Bancorp-Einstieg?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien verdienen können.

Das Cathay General Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 47,49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,106 Cathay General Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 13.11.2026 138,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 65,65 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,24 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Cathay General Bancorp belief sich zuletzt auf 4,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net