NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Central Garden Pet-Aktie Investoren gebracht.
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Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Central Garden Pet-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Central Garden Pet-Papier letztlich bei 41,34 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hat, hat nun 24,188 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.090,87 USD, da sich der Wert einer Central Garden Pet-Aktie am 29.10.2026 auf 45,10 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 1.090,87 USD, was einer positiven Performance von 9,09 Prozent entspricht.
Central Garden Pet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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