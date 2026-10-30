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Rentable Central Garden Pet-Investition?

NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Central Garden Pet-Aktie Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Central Garden & Pet Co.
37.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Central Garden Pet-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Central Garden Pet-Papier letztlich bei 41,34 USD. Wer vor 5 Jahren 1.000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hat, hat nun 24,188 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.090,87 USD, da sich der Wert einer Central Garden Pet-Aktie am 29.10.2026 auf 45,10 USD belief. Aus 1.000 USD wurden somit 1.090,87 USD, was einer positiven Performance von 9,09 Prozent entspricht.

Central Garden Pet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
19.04.17 Central GardenPet Buy Argus Research Company
22.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Buy Matrix Research
13.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Market Underperfo Avondale Partners
08.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Neutral Sun Trust Robinson Humphrey
09.11.05 Update Central Garden & Pet Co.: Market Perform Avondale Partners

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