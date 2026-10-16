NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Central Garden Pet-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Central Garden Pet-Papier bei 29,87 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 334,784 Central Garden Pet-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Central Garden Pet-Aktie auf 41,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14.044,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,44 Prozent erhöht.
Central Garden Pet war somit zuletzt am Markt 2,59 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Central Garden Pet
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Central Garden Pet
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen