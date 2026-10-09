DAX 25.087 +1,1%ESt50 6.173 +0,8%MSCI World 4.931 -0,5%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 27.356 +0,6%Bitcoin 73.819 +1,3%Euro 1,1199 -0,1%Öl 104,6 +0,3%Gold 4.196 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Rentabler Central Garden Pet-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Central Garden Pet-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Central Garden & Pet Co.
34.80 EUR 0.60 EUR 1.75 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,30 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Central Garden Pet-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,938 Central Garden Pet-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 40,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.903,33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,33 Prozent zugenommen.

Central Garden Pet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,51 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Central Garden Pet Aktie News

DatumMeistgelesen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Central Garden Pet-Investment von vor 10 Jahren verdient
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren eingefahren
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Titel Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.netNASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Werbung

Central Garden Pet Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Central Garden Pet nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
19.04.17 Central GardenPet Buy Argus Research Company
22.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Buy Matrix Research
13.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Market Underperfo Avondale Partners
08.12.06 Update Central Garden & Pet Co.: Neutral Sun Trust Robinson Humphrey
09.11.05 Update Central Garden & Pet Co.: Market Perform Avondale Partners

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.