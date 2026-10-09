NASDAQ Composite Index-Wert Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Central Garden Pet-Investment von vor 10 Jahren verdient
Bei einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
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Heute vor 10 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 21,30 USD. Bei einem Investment von 1.000 USD in das Central Garden Pet-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,938 Central Garden Pet-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 08.10.2026 auf 40,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.903,33 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 90,33 Prozent zugenommen.
Central Garden Pet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,51 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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