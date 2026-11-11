NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 10 Jahren gekostet

Langfristige Performance

11.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren Century Casinos-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 10 Jahren wurde das Century Casinos-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Century Casinos-Aktie an diesem Tag bei 6,68 USD. Bei einem Century Casinos-Investment von 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.497,006 Century Casinos-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 898,20 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 10.11.2026 auf 0,60 USD belief. Damit wäre die Investition um 91,02 Prozent gesunken.

Century Casinos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net