NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Century Casinos-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Anleger mit einem frühen Century Casinos-Investment verlieren können.
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Vor 1 Jahr wurden Century Casinos-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 1,53 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 65,359 Century Casinos-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 0,26 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16,99 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 83,01 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Century Casinos einen Börsenwert von 8,75 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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