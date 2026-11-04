NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Century Casinos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
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Vor 5 Jahren wurde das Century Casinos-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Century Casinos-Papier an diesem Tag bei 13,71 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 72,939 Century Casinos-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,41 USD, da sich der Wert einer Century Casinos-Aktie am 03.11.2026 auf 0,57 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 95,86 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete Century Casinos eine Marktkapitalisierung von 15,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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