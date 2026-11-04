NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Century Casinos von vor 5 Jahren bedeutet

Langfristige Anlage

04.11.26 16:00 Uhr

Vor Jahren in Century Casinos eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Century Casinos -Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Century Casinos-Papier an diesem Tag bei 13,71 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 72,939 Century Casinos-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 41,41 USD, da sich der Wert einer Century Casinos-Aktie am 03.11.2026 auf 0,57 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 95,86 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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