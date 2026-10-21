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NASDAQ Composite Index-Wert Century Casinos-Aktie: So viel Verlust hätte eine Century Casinos-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Century Casinos Inc.
0.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Century Casinos-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 2,27 USD. Wer vor 1 Jahr 10.000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hat, hat nun 4.405,286 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 20.10.2026 3.444,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 0,78 USD belief. Mit einer Performance von -65,55 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Century Casinos erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 22,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
10.01.18 Century Casinos Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
24.11.15 Century Casinos Buy Singular Research
31.03.15 Century Casinos Buy Brean Capital

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