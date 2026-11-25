Rentabler Century Casinos-Einstieg?

Investoren, die vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Century Casinos -Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Century Casinos-Papier 4,49 USD wert. Bei einem Century Casinos-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 222,717 Century Casinos-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.11.2026 auf 0,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,27 USD wert. Damit wäre die Investition um 93,97 Prozent gesunken.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Century Casinos

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Century Casinos

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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