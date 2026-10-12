NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceva-Aktie Anlegern gebracht.
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Am 12.10.2025 wurde die Ceva-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,91 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 371,609 Ceva-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,49 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12.445,19 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +24,45 Prozent.
Insgesamt war Ceva zuletzt 940,27 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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