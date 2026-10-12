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NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ceva-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ceva-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceva Inc.
29.60 EUR -0.20 EUR -0.67 %
Charts | News | Analysen

Am 12.10.2025 wurde die Ceva-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 26,91 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 371,609 Ceva-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,49 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12.445,19 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +24,45 Prozent.

Insgesamt war Ceva zuletzt 940,27 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
09.08.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
07.05.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
14.02.19 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
18.05.18 Ceva Outperform Cowen and Company, LLC
09.05.18 Ceva Buy The Benchmark Company

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