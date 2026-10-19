NASDAQ Composite Index-Wert Ceva-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ceva von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Ceva-Einstiegs gewesen.
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Am 19.10.2023 wurde die Ceva-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Ceva-Papier bei 18,83 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,311 Ceva-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.10.2026 auf 27,50 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 146,04 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +46,04 Prozent.
Ceva wurde jüngst mit einem Börsenwert von 774,17 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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