NASDAQ Composite Index-Wert Cintas-Aktie: Über diese Dividende können sich Cintas-Anleger freuen

Ausschüttung an Investoren

28.10.26 16:36 Uhr

Cintas-Investoren aufpasst: So hoch fällt die Cintas-Ausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Cintas am 27.10.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2026 in Höhe von 1,80 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Cintas-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 15,38 Prozent erhöht. 701,49 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 14,69 Prozent.

Cintas-Dividendenrendite

Das Cintas-Wertpapier verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem NASDAQ-Handel bei 214,80 USD in den Feierabend. Cintas weist für das Jahr 2026 eine Dividendenrendite von 1,05 Prozent auf. Die Dividendenrendite stieg damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 0,69 Prozent betrug.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat der Cintas-Kurs via NASDAQ 70,88 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 72,90 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Cintas- Dividendenprognose

Für das Jahr 2027 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,94 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,90 Prozent abnehmen.

Basisdaten von Dividenden-Titel Cintas

Die Dividenden-Aktie Cintas gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 85,407 Mrd. USD wert. Cintas verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,89. 2026 setzte Cintas 11,265 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 4,91 USD.

Redaktion Finanzen.net