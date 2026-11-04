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Lukrativer City-Einstieg?

NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen City-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
City Holding Co.
144.98 USD 2.03 USD 1.42 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden City-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die City-Anteile bei 51,24 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 19,516 City-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 142,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.789,81 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +178,98 Prozent.

Insgesamt war City zuletzt 2,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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City Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
03.06.19 City Market Perform Hovde Group
23.12.11 City hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.04.05 Update City Holding Co.: Hold Sandler O´Neill
18.04.05 Update City Holding Co.: Buy Sandler O´Neill
27.01.05 Update City Holding Co.: Buy Moors & Cabot

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