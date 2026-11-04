NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein City-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Lukrativer City-Einstieg?

04.11.26 16:00 Uhr

Bei einem frühen City-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden City-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die City-Anteile bei 51,24 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 19,516 City-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 03.11.2026 auf 142,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2.789,81 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +178,98 Prozent.

Insgesamt war City zuletzt 2,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net