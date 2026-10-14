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NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in City eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
City Holding Co.
139.40 USD -0.02 USD -0.01 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Zum Handelsende standen City-Anteile an diesem Tag bei 123,28 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die City-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,112 City-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.130,92 USD, da sich der Wert eines City-Anteils am 13.10.2026 auf 139,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,09 Prozent.

Am Markt war City jüngst 1,95 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
03.06.19 City Market Perform Hovde Group
23.12.11 City hold Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.04.05 Update City Holding Co.: Hold Sandler O´Neill
18.04.05 Update City Holding Co.: Buy Sandler O´Neill
27.01.05 Update City Holding Co.: Buy Moors & Cabot

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