Frühe Anlage

NASDAQ Composite Index-Wert City-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in City von vor einem Jahr abgeworfen

14.10.26 16:00 Uhr

Wer vor Jahren in City eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werbung

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem City-Papier statt. Zum Handelsende standen City-Anteile an diesem Tag bei 123,28 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die City-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,112 City-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.130,92 USD, da sich der Wert eines City-Anteils am 13.10.2026 auf 139,42 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,09 Prozent. Am Markt war City jüngst 1,95 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net