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Ausschüttung an Investoren

NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Comcast Anlegern eine Freude

11.06.26 16:36 Uhr
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Comcast Anlegern eine Freude | finanzen.net

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Comcast-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comcast Corp. (Class A)
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Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Comcast am 10.06.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,32 USD vereinbart. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 6,45 Prozent. Insgesamt wurde entschieden 4,89 Mrd. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 1,66 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Blick

Schlussendlich notierte der Comcast-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 23,97 USD. Für das Jahr 2025 weist die Comcast-Aktie eine Dividendenrendite von 4,42 Prozent auf. Die Dividendenrendite kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 3,30 Prozent betrug.

Aktienkurs im Verhältnis zu realer Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Comcast-Kurs via NASDAQ um 55,11 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -26,18 Prozent noch immer stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Aktie Comcast

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 1,33 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 5,54 Prozent zulegen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Comcast

Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Comcast beträgt aktuell 85,035 Mrd. USD. Dividenden-Aktie Comcast weist aktuell ein KGV von 5,54 auf. 2025 setzte Comcast 123,707 Mrd. USD um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 5,39 USD.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

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