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Rentables Commercial Vehicle Group-Investment?

NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Commercial Vehicle Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commercial Vehicle Group Inc.
2.40 EUR -0.08 EUR -3.23 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Commercial Vehicle Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Commercial Vehicle Group-Aktie an diesem Tag 1,64 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 609,756 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.682,93 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Anteils am 22.10.2026 auf 2,76 USD belief. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.682,93 USD entspricht einer Performance von +68,29 Prozent.

Der Commercial Vehicle Group-Wert an der Börse wurde auf 116,13 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Commercial Vehicle Group Aktie News

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29.08.19 Commercial Vehicle Group Outperform Barrington Research
27.08.19 Commercial Vehicle Group Neutral Dougherty & Company LLC
11.12.18 Commercial Vehicle Group Buy Seaport Global Securities
30.03.17 Commercial Vehicle Group Buy Seaport Global Securities
06.07.16 Commercial Vehicle Group Neutral Seaport Global Securities

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