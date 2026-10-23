NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commercial Vehicle Group-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor Jahren in Commercial Vehicle Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Commercial Vehicle Group-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Commercial Vehicle Group-Aktie an diesem Tag 1,64 USD wert. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 609,756 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.682,93 USD, da sich der Wert eines Commercial Vehicle Group-Anteils am 22.10.2026 auf 2,76 USD belief. Die Steigerung von 1.000 USD zu 1.682,93 USD entspricht einer Performance von +68,29 Prozent.
Der Commercial Vehicle Group-Wert an der Börse wurde auf 116,13 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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